Concerto pastorale dell’Accademia Bizantina

Domani alle 21 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo ci sarà il tradizionale appuntamento natalizio della rassegna ’Libera la musica’ a cura di Accademia Bizantina, che si concluderà poi in piazza della Libertà con uno scambio di auguri con panettone e vin brulé assieme al Lions Club Bagnacavallo. Il ’Concerto pastorale’ vedrà protagonista l’orchestra di Accademia Bizantina diretta al clavicembalo da Ottavio Dantone, con Alessandro Tampieri concertmaster. Sarà eseguita una selezione di concerti pastorali di compositori del barocco italiano: Ragazzi, Mascitti, Torelli e naturalmente Arcangelo Corelli, il cui ’Concerto Grosso Op.6 n.8’, ’Fatto per la Notte di Natale in Sol minore’ è un elemento immancabile e molto apprezzato nei programmi natalizi dell’ensemble.

Alle 20, presso il Ridotto del Goldoni, il musicologo Bernardo Ticci introdurrà il concerto con informazioni e curiosità sui compositori e le musiche in programma.

I biglietti (con prezzi che vanno da 6 a 16.50 euro) si possono acquistare online sul circuito Vivaticket oppure prenotare telefonicamente chiamando la biglietteria del teatro Masini al numero 054621306, dalle 11 alle 13 fino a sabato 16 dicembre.

I biglietti prenotati si ritirano al teatro Goldoni la sera del concerto, a partire dalle 19.30.

Il concerto, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e Accademia PerdutaRomagna Teatri, è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Per ulteriori informazioni: www.accademiabizantina.it