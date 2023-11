Concerto per i caduti di Nassirya

Sarà il maestro Paolo Olmi a dirigere a Roma il 12 novembre nella Chiesa dei Santi Carlo e Ambrogio il concerto a 20 anni dalla strage di Nassirya, in Iraq. in un progetto speciale del Ministero della Cultura con il Patrocinio del Ministero della Difesa. La serata viene realizzata - alle ore 21 - in collaborazione tra il Comitato Italiano Nazionale Musica, l’associazione Italiana Attività Musicali ed Emilia-Romagna Concerti.

Sul palco ci sarà l’Orchestra dei Giovani Europei che eseguirà la Sinfonia N.3 “Eroica” di Beethoven e concluderà il concerto insieme alla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri e alla Banda dell’Esercito impegnate nell’Inno di Mameli. Dato che le prove di questo importante progetto si svolgeranno anche a Ravenna la Young Musicians European Orchestra, insieme all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura di Ravenna, ha voluto offrire alla cittadinanza un’ anteprima dell’evento romano con un concerto che avrà luogo venerdì 10 novembre - alle 21 - nella basilica di San Francesco.

Oltre alle autorità civili, militari e religiose della Città, sono stati invitati molti rappresentanti dei carabinieri e dell’esercito con le loro famiglie insieme a studenti ed amanti della musica. "La musica – dichiara il sindaco di Ravenna Michele De Pascale - è in grado di veicolare con grande forza messaggi di pace e speranza. Per questo, il concerto commemorativo per Nassirya diretto dal maestro Paolo Olmi è uno strumento potente ed emozionante per ricordare il tragico evento e i caduti militari e civili rimasti uccisi nel corso di quella missione internazionale di pace".

"L’orchestra ed io – dice il maestro Olmi - abbiamo voluto celebrare con la musica questo anniversario importante nella storia del nostro Paese: molti dei nostri musicisti non erano nati o erano ancora bambini ma hanno capito che in quel momento l’Italia è stata veramente tutta unita nel dolore, e nel ricordo dei nostri caduti. Insieme alla Ymeo abbiamo suonato spesso per i militari italiani all’estero, ad esempio per le nostre truppe in Libano o per i carabinieri che si trovavano in Palestina. Avevano sempre un rapporto ottimo con le popolazioni locali: gli portavano il cibo, le medicine, i libri. Attraverso di loro il nostro Paese si è guadagnato nel mondo l’immagine di una Nazione generosa, civile e coraggiosa. E il lavoro della Young Musicians European Orchestra va in questa stessa direzione".

Un settore della Chiesa sarà riservato agli abbonati alla stagione Capire la Musica che possono chiedeere i biglietti scrivendo alla mail erconcerti1@yahoo.it fino ad esaurimento dei posti. Chi non fosse abbonato può procurarsi i biglietti disponibili sul sito www.vivaticket.com al prezzo simbolico di 1 euro più diritti di prevendita.