Concerto per le vittime delle mafie C’è l’orchestra del conservatorio Martini

Anche quest’anno la Cooperativa Emilia-Romagna Concerti presenta nella sua stagione “Capire la Musica” il Concerto per le Vittime innocenti delle mafie, che avrà luogo stasera alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna. Questa manifestazione è stata programmata ormai da anni per avvicinare il pubblico dei concerti e in particolare i giovani al ruolo che le Istituzioni, la Magistratura e le Forze dell’Ordine esercitano per la prevenzione e la repressione del fenomeno mafioso.

Quest’anno il programma musicale della serata sarà eseguito dalla Orchestra del Conservatorio G.B. Martini di Bologna diretta dal maestro Alberto Caprioli con la partecipazione del giovane violista Daniele Trebo. In programma un brano virtuosistico di rara esecuzione: la ’Sonata per la Grand Viola’ di Niccolò Paganini e nella seconda parte la ’Sinfonia N.3’ di Beethoven ’Eroica’

Per l’occasione Emilia-Romagna Concerti ha invitato il regista Alberto Bonacina dell’associazione ‘Libera’ che oltre a partecipare al concerto incontrerà il pubblico e gli studenti alle 11 nella sala Corelli del teatro Alighieri. In questa occasione Bonacina presenterà la storia di Piero Nava, testimone oculare nell’omicidio del Giudice Rosario Livatino, avvenuto vicino ad Agrigento nel 1990. Avendo deciso di testimoniare per assicurare alla Giustizia gli assassini, Pietro Nava vive oggi sotto protezione. Salvo complicazioni, Nava sarà in contatto ‘coperto’ via Internet con il pubblico della Sala Corelli e porterà la sua testimonianza.