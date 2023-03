Concerto per le vittime di mafia, aperte le prevendite

Anche quest’anno la Cooperativa Emilia-Romagna Concerti presenta il Concerto per le vittime innocenti delle mafie, il 28 marzo alle 21 al teatro Alighieri. Il programma musicale sarà eseguito dall’orchestra del Conservatorio ‘Martini’ di Bologna, diretta dal maestro Alberto Caprioli con il violista Daniele Trebo. Per parlare del fenomeno mafioso è stato a invitato il regista Alberto Bonacina dell’associazione Libera, che oltre a partecipare al concerto incontrerà il pubblico e gli studenti il 28 marzo alle 11 nella sala Corelli del teatro Alighieri. Bonacina presenterà la storia di Piero Nava, testimone oculare nell’omicidio del giudice Rosario Livatino, avvenuto vicino ad Agrigento nel 1990. La mattina del 28 marzo Nava sarà in contatto ’coperto’ via internet con il pubblico della sala Corelli e porterà la sua testimonianza. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del teatro Alighieri oppure online sul sito www.teatroalighieri.org.