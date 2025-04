Concessioni balneari, c’è cauto ottimismo

"Il percorso non è in discesa ma da quello che sappiamo lo slittamento del decreto è propedeutico a coinvolgere tutti i soggetti interessati e trovare un’intesa che soddisfi almeno in parte le esigenze del mondo dei balneari". È moderatamente ottimista Maurizio Rustignoli, presidente cooperativa Spiagge Ravenna e titolare di alcuni stabilimenti balneari a Punta Marina, anche se il tanto atteso decreto ministeriale sulla disciplina delle concessioni balneari e in particolare sul regime degli indennizzi, tarda ad arrivare. E i gestori degli stabilimenti balneari sono in attesa febbrile perché da quel testo possono derivare importanti conseguenze economiche per gli attuali gestori di strutture che finiranno a gara entro settembre 2027.

"La scadenza del 31 marzo – spiega Rustignoli – non era perentoria e almeno altri 15 giorni di attesa ci saranno sicuramente, sempre che il ministero non chieda una ulteriore proroga. Il ritardo è legato alla volontà del ministero di coinvolgere tutti i soggetti in campo sia a livello nazionale che in ambito Comunitario. Perché, ovviamente, il decreto deve tener conto dei limiti e dei desiderata della Commissione Ue".

Il nodo che il decreto deve sciogliere è principalmente quello degli indennizzi. In particolare, la questione verte sul fatto che in bene fiscalmente ammortizzato può comunque avere un valore commerciale. "Si tratta di valori che in questi casi – spiega Rustignoli – potrebbero essere aggiornati con una perizia di stima. E so che su questo punto si sta cercando una mediazione che tenga conto della realtà dei beni presenti negli stabilimenti balneari e del loro reale valore commerciale o di uso al di là del fatto che siano stati fiscalmente ammortizzati. Il punto è che la Commissione Ue parla di indennizzi sono per i beni non ammortizzati ma siamo convinti che una mediazione sia ancora possibile".

Le concessioni in vigore sono valide fino al settembre 2027 ma è evidente che in una situazione di simile incertezza (gli attuali gestori non sanno se dopo tale data saranno ancora in attività o se qualcun altro avrà vinto la gara per il loro tratto di arenile) nessuno investe in maniera che vada oltre la normale manutenzione, da una parte, ma dall’altra parte le banche sono restie a concedere credito a chi non si sa per quanto gestirà l’attività. Una volta emanato il decreto spetterà poi alle Regioni mettere mano ai principi pratici e attuativi, perché le situazioni locali sono molto diversificate e, spiega Rustignoli, "le spiagge sarde o calabresi hanno poco a che vedere con quelle dell’Emilia-Romagna. L’importante è che si stabilisca che le nostre imprese non vengano espropriate ma che sia riconosciuto un giusto indennizzo".

Giorgio Costa