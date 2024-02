"Concessioni balneari. Intervenga il Governo"

L’Amministrazione intende fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori relativamente all’applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, tenuto conto del quadro normativo attuale e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Tale documento, si legge in una nota del Comune, "in assenza di definizione da parte del Governo di criteri omogenei a livello nazionale ed a fronte dell’incertezza normativa e della continua e spesso contraddittoria evoluzione giurisprudenziale, è stato adottato con l’obiettivo di dare certezza agli operatori e salvaguardare lo svolgimento dell’attività degli stessi, che risulta assolutamente rilevante per l’economia della città". Il percorso di tutela "è stato discusso e condiviso con la Regione, i Comuni limitrofi e le associazioni ed è stato conseguente all’inerzia governativa, rispetto alla quale si è ritenuto doveroso adottare un provvedimento utile a consentire la prosecuzione delle attività, nelle more di quelle che saranno le decisioni nazionali e sovranazionali in materia".

Il municipio ribadisce che "non ha avviato alcuna procedura di gara, ma si è semplicemente attivata ai fini della predisposizione di tutte le azioni ed attività propedeutiche necessarie per farsi trovare pronti quando sarà il momento di indire i bandi. È stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare composto dalle professionalità interne all’Ente dotate di competenze tecniche specialistiche, che avrà il compito di esaminare e risolvere le problematiche di carattere trasversale che caratterizzeranno le future procedure di gara".

Al momento, l’Amministrazione sta lavorando agli atti preparatori ( mappatura concessione, divisione per categorie omogenee) "ma non ha avviato e non intende avviare alcuna procedura ufficiale in assenza dell’adozione da parte del Governo dei criteri generali".