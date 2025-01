Concessioni balneari, ora o mai più

Il 2025 sarà un anno fondamentale per il mondo delle concessioni balneari. Entro il prossimo marzo, infatti, dovranno essere messe nero su bianco le norme del decreto attuativo del dl 131/2024 (legge 166/2024) che regolano gli indennizzi che andranno ai soggetti che vinceranno le gare nel caso in cui non siano gli attuali gestori ad aggiudicarsele. "Si tratta – come spiega Maurizio Rustignoli presidente della Cooperative Spiagge Ravenna e di Fiba Confesercenti – di un passaggio fondamentale per la nostra categoria in quanto si saprà a quel punto come verranno calcolati gli indennizzi per chi deve lasciare la propria attività. Una mossa fondamentale non solo in futuro ma già all’indomani della stessa visto che che potrebbero subito ripartire sia gli investimenti sia il credito da parte delle banche che oggi è pressoché bloccato. Un volano non piccolo anche per tutto il settore, dalla ristorazione all’impiantistica alle forniture, che gravità intorno al mondo degli stabilimenti balneari".

Le concessioni attualmente in vigore, infatti, sono valide fino al settembre 2027 ma è evidente che in una situazione di simile incertezza (gli attuali gestori non sanno se dopo tale data saranno ancora in attività o se qualcun altro avrà vinto la gara per il loro tratto di arenile) nessuno investe in maniera che vada oltre la normale manutenzione, da una parte, ma dall’altra parte le banche sono restie a concedere credito a chi non si sa per quanto gestirà l’attività. Una volta emanato il decreto spetterà poi alle Regioni mettere mano ai principi pratici e attuativi, perché le situazioni locali sono molto diversificate e, spiega Rustignoli, "le spiagge sarde o calabresi hanno poco a che vedere con quelle dell’Emilia-Romagna. L’importante è che si stabilisca che le nostre imprese non vengano espropriate ma che sia riconosciuto un giusto indennizzo". A quel che si sa, ad oggi si è lavorato poco sul decreto, ma il ministro Salvini avrebbe promesso agli operatori che con il nuovo anno si "sarebbe proceduto a quattro mani – anticipa Rustignoli – sulla bozza del futuro decreto ascoltando le richieste delle categorie".

Giorgio Costa