Concessioni balneari: soddisfazione di Confartigianato

Confartigianato della provincia di Ravenna ha espresso soddisfazione per la recente sentenza della Cassazione che ha annullato, per eccesso di giurisdizione, l’effetto del pronunciamento del Consiglio di Stato che fissava al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali. La nuova decisione rimanda tutto al Consiglio di Stato per una revisione, e fino a tale momento i termini che fissavano la scadenza al 31 dicembre 2023 non sono più vincolanti.

Confartigianato auspica che la politica si rimpossessi delle proprie prerogative e insieme alla UE definisca una normativa che metta definitivamente fine a questa lunga incertezza per un comparto cruciale per la vocazione turistica del Paese.