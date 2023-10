Concessioni demaniali e futuro

In tanti hanno partecipatp all’incontro organizzato a Milano Marittima da Confartigianato sulle concessioni demaniali. Sono 12.000 le concessioni balneari in Italia e rappresentano solo il 33% delle aree demaniali disponibili lungo le coste, come evidenziato dalla mappatura del governo. "Si auspica – dice Confartigianato – che anche laghi e fiumi vengano inclusi, poiché le spiagge potrebbero non essere così scarse come risorse come si pensa, aprendo la possibilità di escluderle dall’applicazione della Bolkestein. Il presidente nazionale di Confartigianato imprese demaniali, Mauro Vanni, ha sottolineato l’importanza che Governo, Regioni, Comuni e Associazioni di Categoria si siedano insieme per determinare il futuro delle concessioni.