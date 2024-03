Concessioni, serve un intervento

In vista dell’estate i titolari degli stabilimenti balneari si preparano ad accogliere i clienti sulle nostre spiagge. Gli investimenti per loro sono sempre importanti e quest’anno, in particolare, l’impegno della Cooperativa Spiagge per la copertura della pausa pranzo con il servizio di salvamento è nell’ordine di 230mila euro. Ma le spese non finiscono qui, nonostante le incertezze relative alle concessioni. Per questo, per bocca del presidente Maurizio Rustignoli, fanno appello al Governo affinché adotti provvedimenti urgenti e stabilisca "criteri precisi per il riconoscimento del valore degli stabilimenti balneari perché la legge 118 non indica come calcolarlo". Speriamo che questo appello non resti inascoltato.