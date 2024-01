Concessioni spiagge, basta politica. Fate parlare i balneari

È giunta l’ora di denunciare chi sparge fango sulla questione balneare, stiamo assistendo ad un attacco da una parte di politica e informazione senza precedenti, troppo spesso senza cognizione di causa, accanimento come se uno dei mali d’Italia fossero i balneari. Dopo 16 anni questo governo ha dimostrato con la mappatura delle coste, che la risorsa non è scarsa, ma ampiamente disponibile, quindi visto l’art. 12, comma 1 della direttiva Bolkestein (123/2006), tutti i concessionari in essere al 20 dicembre 2009, data di recepimento della stessa, sono esclusi dalle aste e dovrebbero tornare al sistema precedente. Le aste saranno obbligatorie solamente per le nuove concessioni che lo Stato vorrà rilasciare per interesse economico occupazionale. Mattarella, anziché scusarsi con il comparto e l’indotto, visto l’immane errore commesso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 20.10.2021, dove per decadenza del decreto llegge 145/2018, ci spediva alle aste in assenza del valore riguardante la scarsità o meno di litorale disponibile, si è limitato a richiamare il governo sugli impegni presi con l’Europa, anche sulla questione in oggetto.

Anziché vedere la politica unita in difesa delle famiglie dei balneari, dell’interesse nazionale, di economia e occupazione con il coltello tra i denti, visto il 2% circa di prodotto interno lordo direttamente che arriva all’8 con l’indotto, senza mai avere chiesto aiuto, visto i loro diritti calpestati per 16 anni, parte di questa rema contro, continuando a sostenere normative e sentenze emanate in assenza del dato riguardante la scarsità di risorsa o meno. I balneari hanno sempre lavorato secondo le regole dettate dallo Stato, e in tutti quei lidi dove le spiagge libere sono scarse o assenti, la colpa è esclusivamente di chi decide anche il rilascio delle concessioni demaniali, lo Stato prima e le regioni poi, non i balneari. Anziché vedere sul banco degli imputati la politica, si è cercato di gettare in mezzo alla strada chi non ha colpe, chi ha investito la propria vita su un’attività commerciale regolare, si è cercato di rovinare migliaia di famiglie. Che sia il caso di raccontare alla gente la verità? Allora fate parlare i balneari, perché i Briatore forse rappresenteranno lo 0,01% del comparto.

Luca Rosetti

Bagno Tiziano n.46

Punta Marina Terme, Ravenna