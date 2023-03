Concludere la vita da scimmia

Un vecchio romagnolo, acciaccato dagli anni e dai malanni, diceva di sé: "Adës a faz la scèmia" (Adesso faccio la scimmia), sentendosi una caricatura d’uomo. Il detto risale a quando il Signore fece l’uomo, l’asino e la scimmia, attribuendo rispettivamente a ciascuno una lunghezza di vita di 35, 15 e 10 anni. L’uomo si lamentò: "I mi èn j è puc" (I miei anni sono pochi). Invece l’asino lamentò che per fare una vita di fatica come la sua "Cvéns èn j è tróp" (Quindici anni sono troppi). Allora il Creatore li aggiunse alla vita dell’uomo. Anche la scimmia lamentò che dieci anni erano troppi, e anche questi furono aggiunti a quelli dell’uomo. Così che, da allora, l’uomo vive 35 anni come tale, 15 da asino e per 10 anni fa la scimmia.