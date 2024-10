Concordato della Comart spa. Il pm ha chiesto otto condanne fino a cinque anni di reclusione

Otto richieste di condanna: da un anno e mezzo a cinque anni di reclusione. È quanto il pm Lucrezia Cirello, al termine della sua requisitoria, ieri ha chiesto per i cinque membri del cda Comart spa dal 28 dicembre 2015: a loro è stata a vario titolo contestata sia la bancarotta fraudolenta in concorso aggravata da reato societario che quella per distrazione aggravata (pene tra un anno e mezzo e cinque anni). E per i tre sindaci revisori dei conti dal 15 luglio 2003: sono accusati di bancarotta semplice in concorso (un anno e otto mesi a testa).

Le difese - avvocati Ermanno Cicognani, Giovanni Scudellari, Antonio Primiani, Olmo Artale, Luca Sirotti e Norris Bucchi - invece hanno chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati tra le altre cose sostenendo in sintesi l’insussistenza di qualsiasi aggravamento del dissesto societario; l’insussistenza delle falsità in bilancio e l’inesistenza del rapporto di causa tra comportamento di amministratori e sindaci con l’evento contestato dall’accusa. La sentenza è attesa per metà novembre.

Il caso giudiziario era stato alimentato dalla crisi del colosso ravennate dell’oil & gas costituita nel luglio 2003 con sede a Mezzano: la società in particolare era approdata a concordato preventivo la cui procedura risulta parte civile con l’avvocato Alessandro Melchionda. Quest’ultimo, anche attraverso una corposa memoria depositata alla corte, ha chiesto un risarcimento in solido per tutti i danni patiti per un totale di 20 milioni di euro.

Il processo, arrivato attraverso un’inchiesta della guardia di Finanza, presenta un elemento di novità nel panorama ravennate: si tratta cioè di uno dei primi casi (in precedenza ce n’era stato solo un altro) nel quale si è giunti alla contestazione del reato di bancarotta non in presenza di un fallimento ma di un concordato.

Al risultato accusatorio finale, si è giunti anche grazie a una consulenza affidata all’amministratore giudiziario bolognese Stefano Reverberi. Nei numeri, l’aggravamento del dissesto quantificato dagli inquirenti ammonta a 21,3 milioni di euro tanto che già a suo tempo nella notifica di fine indagine, il contestato danno era stato inquadrato come "di rilevante gravità". La cifra era stata ottenuta comparando il deficit patrimoniale al 31 dicembre 2015, l’anno in cui si erano manifestati i presupposti per la messa in liquidazione (quasi 4 milioni e 964 mila euro) con quello al 31 dicembre del 2017 (quasi 26 milioni e 290 mila euro).

Secondo le contestazioni mosse dal pm, i cinque del cda sotto accusa, "previa intesa tra loro", avrebbero falsificato documenti contabili e di bilancio in modo tale da consentire la prosecuzione dell’attività pur in assenza dei necessari requisiti economico-patrimoniali: e si torna qui a

quel patrimonio netto negativo di oltre 4,9 milioni di euro di fine dicembre 2015. Obiettivo del cda – sempre secondo l’accusa – era quello di fornire una falsa rappresentazione della situazione per potere proseguire nell’attività e conseguire dunque un "ingiusto profitto". Ragione che li avrebbe spinti a rappresentare fatti non corrispondenti al vero nei bilanci della Comart spa: come dire una sorta di escamotage per ingannare i destinatari delle informazioni sul bilancio societario.

Nello specifico, per i bilanci di esercizio del 2015 e del 2016, agli amministratori di Comart è stato attribuito un mancato adeguamento del Fondo Rischio in relazione alle perdite legate a un paio di commesse all’estero per un totale di oltre 8 milioni di euro. Mentre per il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, la contestazione fa riferimento a valori contabili, ritenuti falsi per sovrastima, circa le partecipazioni detenute. Per quanto riguarda la contestata distrazione di capitale, la procura ha puntualizzato l’attenzione su un rimborso da due milioni di euro a una società collegata datato 16 maggio 2017, cioè sette mesi prima del deposito della domanda di concordato preventivo. La lettura offerta dalla difese è invece opposta: nessuna manovra illecita alla Comart.

Andrea Colombari