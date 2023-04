Concorso ‘Andrea Chaves’ per piccoli Dantisti Premiato l’Oriani, menzione al Ginanni

Ieri si è svolta la premiazione della quinta edizione del concorso dantesco multimediale nazionale ‘Andrea Chaves’ per studenti delle scuole superiori. Il concorso era promosso dal Centro Dantesco in collaborazione con le istituzioni cittadine, in particolare il Comune di Ravenna e l’Ufficio Scolastico Provinciale. Segreteria a cura di ’Dante in rete’, con la giuria presieduta dal prof. Giuseppe Ledda dell’Università di Bologna. Il primo premio è andato al liceo scientifico ‘Labriola’ di Napoli, il secondo al liceo classico e scientifico ‘Endrici’ di Trento, il terzo premio ex aequo a liceo scientifico Oriani’ di Ravenna e liceo scientifico ‘Nobel’ di Torre del Greco. Assegnate due menzioni di merito all’ITC ‘Ginanni’ di Ravenna e al liceo scientifico ‘Amaldi’ di S.Maria Capua Vetere.