Concorso artistico, ecco le studentesse premiate

Ritorna il concorso artistico a cura del gruppo Ravenna 33 di cui fanno parte anche il Polo Sanitario Santa Teresa del Bambin Gesù ed Estensi 33, aperto alle classi del triennio di Arti figurative del liceo artistico statale Nervi-Severini di Ravenna. In questa nuova edizione, gli studenti si sono misurati sul tema “Respiro: il ritmo della vita”. Il percorso si è concluso ieri con le premiazioni nella sede della scuola in via Tombesi dall’Ova 14. Nel complesso, hanno partecipato all’iniziativa 50 studenti dell’anno accademico 20222023, provenienti da classi composte da allievi dai 16 ai 19 anni, sotto la guida dei docenti di Discipline pittoriche Daniela Caravita (classi 4B e 5E), Miranda Kalefi (classi 4DE) e Nikoleta Theodora Tsavaki (classe 3F). Ogni allievo si è espresso in piena autonomia espressiva.

Le studentesse premiate sono 8. Vincitrice del concorso è Sophie Filippone della classe 4B con l’opera “Luci, fiato e ombre”; poi Benedetta Ballanti della 4B e Giulia Trombini. Le 5 menzioni speciali a Ellen Valdinoci (4B), Chiara Pirazzini (4B), Elena Racchini (5E), Alice Zauli (4DE) e Nicole Marcaccini (3F).