Concorso baristi, sfida sul filo di lana. Il Buddha bar supera il Caffè Mazzini

E proprio sul filo di lana, come nella più rocambolesca gara sportiva dell’anno, arriva il sorpasso di colei che ha condotto la classifica praticamente per tutto il concorso. Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano in via Garibaldi 9, nell’ultima settimana di votazioni, supera di una manciata di voti Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna: ora la Babini è in vantaggio di appena 192 voti, esattamente 1.473 della fusignanese contro i 1.281 della Lipiec.

È fondamentale ricordare che domani uscirà l’ultimo tagliando sul nostro giornale e c’è tempo sino alle 12 di lunedì per recapitare i coupon compilati (naturalmente non sono valide le fotocopie) in ogni loro parte alla nostra redazione in via Salara 40, a Ravenna. Tutti i tagliandi che arriveranno dopo le 12 di lunedì non verranno conteggiati, neppure se spediti in precedenza per posta: non farà fede il timbro postale ma solo l’ora di arrivo, per cui il consiglio è quello di recapitarli a mano.

Tra le protagoniste tra i locali di casa nostra, anche Selena Morganti che governa con simpatia il bar del circolo Arci di San Michele, alle porte di Ravenna. "Sono circa 10 anni che lavoro in questo settore – racconta – e in precedenza gestivo un altro circolo. Non ho una vera e propria specialità, ma nel mio locale un sorriso non manca mai: sono sempre molto disponibile e gentile con i miei clienti. Anzi, con i miei clienti abituali ormai siamo una grande famiglia. Penso che un bravo barista debba essere gentile e cordiale perché vedo che la gente ha bisogno anche di questo. Anzi, a volte soprattutto di questo".

Ed evidentemente i tanti voti raccolti confermano che il piacere di entrare in un bar è legato alla qualità del prodotto offerto, ma non solo: la capacità di far star bene i clienti è fondamentale per lasciare un segno. Segno che si evince anche dalla classifica generale del concorso. Oltre alle prime due, in lizza sino all’ultimo istante per la vittoria, segue un elenco quasi infinito di locali e baristi votati. Al terzo posto, attualmente Anna Aleshchyk (894) Conte Max (Ravenna, via di Roma), terza davanti a Federica Raggi (635 voti) Caffè Italia (Cervia, piazza Garibaldi). Seguono: Matilde Argelli (322) Caffeino (Alfonsine, via Stroppata); Daniele Baha (263) Bar Bassi (Faenza, Corso Matteotti); Patrizia Bissoni (234) Trucolo Caffè (Cervia, via XX settembre 145); Eleonora La Rocca (195) La Veneziana (Ravenna, via Salara 15); Maria Chiara Scarpa (147) Bar Sole (Bagnacavallo, via Albergone); Francesca De Milito (110) Caffè Nazionale (Ravenna, piazza del Popolo); Katia Neri (109) Break Caffè (Cervia, Malva Sud); Aurora Petrovic e Dorina Ioana Girbovan (101) Caffee House by Grano Nero (Fornace Zarattini, via Faentina 226); Martina Bellini (87) Bar Forno Martini (Cervia, via della Stazione); Nelsy De Francesco (82) Caffè della Piazza (Piangipane, via Mezzoli).

È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile anche, e soprattutto, grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.