Concorso canoro il Pavone d’oro. Stasera la seconda semifinale

Seconda semifinale questa sera al teatro Masini a Faenza per la 43esima edizione del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro. Saranno oltre 260 le giovani ugole che calcheranno il palco del Masini, un numero record grazie alla partecipazione di sei classi di scuole elementari del territorio per le quali, per il secondo anno consecutivo, è stata creata una categoria ad hoc. Domani si terrà la terza e ultima semifinale, mentre la finalissima sarà il 20 aprile prossimo. Musica dal vivo, effetti speciali, tema cartoon e tanto divertimento restano i cardini di una manifestazione che ha saputo accogliere con grande entusiasmo i tanti cantanti iscritti. Confermata anche la presenza di una doppia band grazie alla collaborazione con la Scuola di musica Artistation che con un gruppo di giovanissimi musicisti seguirà la categoria dei più piccoli insieme alla musica della storica band del Pavone d’Oro. Si uniranno anche il coro delle voci bianche e il coro del Pavone d’Oro composto da alcune delle vincitrici delle passate edizioni.

I partecipanti gareggiano suddivisi per fasce di età: categoria A (fino ai 9 anni compresi), categoria B1 (10-12 anni), categoria B2 (13-14 anni), categoria C (15-18 anni) a cui si aggiunge la categoria Scuole. Durante le tre semifinali i cantanti si contendono il posto in finale e sono valutati da una giuria di esperti cui contribuirà anche il voto live online del pubblico presente, andando a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico avverrà tramite la scansione di un QR code che permetterà di assegnare un voto al proprio cantante preferito. Passeranno quindi alla finalissima del 20 aprile i primi 6 classificati delle Categorie A e C, i primi 4 delle Categorie B1 e B2 e la classe vincitrice della Categoria Scuole.

Il vincitore assoluto verrà scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al termine delle tre serate di semifinale verranno annunciati i 3 Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo: il Premio Simpatia intitolato a Maurizio “Re” Tramonti, il Premio Fedeltà intitolato a Domenico Bendoni e il Premio della Critica intitolato a Giancarlo Alboni.