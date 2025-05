Concorso di poesia Giordano Mazzavillani. C’è la cerimonia di premiazione

Promosso da Capit, dall’associazione Amici della Capit Aps di Ravenna e dalla famiglia Mazzavillani-Muti, in collaborazione con www.comuneravenna.it, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la presidenza nazionale Capit, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, domani alle 18 a palazzo Rasponi dalle Teste si svolgerà la premiazione della 7^ edizione del ‘Concorso nazionale di poesia nei dialetti d’Italia’ intitolato al poeta ravennate Giordano Mazzavillani (1911-1976). Il concorso, che vede la figlia Maria Cristina Mazzavillani Muti quale madrina, diventa per la prima volta un concorso a scadenza annuale. La premiazione sarà aperta dal presidente della Capit Pericle Stoppa, dalla madrina del concorso e dal presidente della giuria, il poeta e drammaturgo Nevio Spadoni. Durante la cerimonia interverrà il poeta Gianfranco Lauretano, in giuria.