Concorso fotografico sul tema ’Abbracciamo i nonni’

Seconda edizione per il Concorso Fotografico organizzato dall’Associazione 50&più dal titolo ‘Abbracciamo i nonni’. L’evento, in collaborazione con Confcommercio provincia di Ravenna, prevede il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate. "Se nella prima edizione - afferma il presidente di 50&più Ottavio Righini (foto) - in piena pandemia il tema fu ’Gli Anziani al tempo del Covid’, quest’anno abbiamo scelto qualcosa di più attinente alla fine del terribile periodo. ‘Abbracciamo i nonni’ è una via all’ottimismo e alla speranza". La premiazione è prevista per il 2 ottobre. Le opere dovranno essere spedite entro il 15 settembre a [email protected];