Concorso fotografico sulla qualità ambientale e dei litorali

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Cestha, ha indetto il concorso fotografico “Uno scatto per Bandiera Blu” ideato per promuovere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità ambientale e la sostenibilità dei litorali. Il concorso mira a rendere partecipi i cittadini, con una riflessione su come la spiaggia e il contesto naturalistico circostante possano essere veramente per tutti e tutte. Possono partecipare fotografi professionisti e amatori.