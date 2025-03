Concorso miglior barista. Concetta, un Fiume di idee: "Adoro le colazioni per l’ambiente che si crea"

Non vuole sentir parlare di specialità, Concetta Fiume del Bar Tazza d’Oro, nella centralissima piazza del Popolo a Ravenna. "Per me la cosa che conta più di tutte nel nostro lavoro è, in realtà, che il cliente esca dal locale con il sorriso. Se questo accade è la cosa che mi rallegra maggiormente perché ho raggiunto il mio scopo. Ormai sono 17 anni che lavoro dietro ad un bancone: ho iniziato davvero da ragazzina e dal 2021 sono alla Tazza d’Oro: mi sento davvero a casa e considero ognuno dei miei clienti speciale. Aperitivi o colazioni? Per quanto mi riguarda sicuramente le colazioni: mi piace moltissimo l’ambiente che si crea al mattino e riuscire a far iniziare bene la giornata a chi viene da noi".

Nel frattempo, dall’ultimo aggiornamento, sono arrivati moltissimi tagliandi con altrettanti voti. Per quel che riguarda il concorso, la classifica attuale vede in testa Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con la bellezza di 687 voti. Seguono con 445 Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano, in via Garibaldi 9), poi Matilde Argelli (146) del Caffeino di via Stoppata ad Alfonsine e Anna Aleshchyk (91) del Conte Max di Ravenna in via di Roma. Alle loro spalle Maria Chiara Scarpa (71) del Bar Sole di via Albergone, 54 a Bagnacavallo, Chiara Belloni (30), del Merikipe Caffè in via Agnello a Ravenna e Francesca De Milito (25) Caffè Nazionale in Piazza del Popolo a Ravenna. Poi il Bar Domus ( Ravenna, via Faentina 24), La Galleria (Riolo Terme, corso Matteotti 27/c) indirizzati alla titolare Jessica Ceroni, a Monica Biagi e a Rosa Ronchi, Marcello Mancini de Le Petit Cafè di Ravenna in via Cicognani 11, Chiara Ancarani, Methiu’s Caffè di Ravenna (Piazza dei Caduti 34) e Lucia Iachetti del Costa Cafè a Ravenna (piazza Costa). Ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni loro parte.

Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie ed è possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile anche, e soprattutto, grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.