Concorso miglior barista. Magdalena vola in testa

C’è una nuova regina, ed è Magdalena Lipiec. La barista del Caffè Mazzini, in via Mazzini, a Ravenna, con 997 tagliandi risulta essere la più votata del nostro concorso. Francesco Baha del Caffè della Molinella, in corso Mazzini, a Faenza, ha collezionato 914 coupon. Terzo gradino del podio per Franco Gallamini (805 voti) del Bar Rita in via Ravegnana, a Faenza; quarta Monica Babini del Buddha Bar in via Garibaldi, a Fusignano (737 coupon). Dana Dalfiume del Dana’s Bar, in via Reale, a Mezzano, ha ottenuto 116 tagliandi.

Da citare anche Martina Bellini (48 tagliandi) del Forno Martini in viale della Stazione, a Cervia, e il duo Pina e Marcello Mancini de Le Petit Cafè in via Cicognani, a Ravenna (42 i tagliandi consegnati alla nostra redazione con i loro nomi scritti sopra). Sonia Sangiorgi del bar Trepuntozero Caffè in via Emilia Ponente, a Castel Bolognese, ha ottenuto 12 voti fino ad ora. È bene ricordare ai lettori come funziona la nostra iniziativa.

Sulle pagine del giornale, tutti i giorni tranne il lunedì, si troverà un coupon. Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo col nome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e farlo avere alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà sull’edizione del 12 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 13 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi tre classificati.

La redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria. Per questo motivo, diventa importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da ottenere visibilità nel corso delle settimane, a prescindere dalla graduatoria finale. L’obiettivo, infatti, è soprattutto la partecipazione, la riflessione – in maniera coinvolgente e simpatica – sul ruolo del barista. Confcommercio sosterrà le spese per le targhe che riceveranno i primi tre classificati; Granonero offrirà cene e caffè e il Carlino uno smartwatch (sempre ai primi tre classificati).