Concorso per il miglior barista: "Questo lavoro è la mia passione"

Un viaggio che parte da molto lontano, dalla sua Sicilia. Un viaggio che l’ha portata a Ravenna ben 25 anni fa ad appena 10 anni. Eleonora La Rocca lavora in uno degli storici locali di Ravenna, La Veneziana, da molti anni in via Salara, 15, anche se attiva sin dal 1864. "Sono siciliana – spiega la stessa Eleonora La Rocca – e vivo a Ravenna da ben 25 anni. Lavoro alla Veneziana e sono barista da 5 anni. La mia specialità è la preparazione e il servizio del caffè. In tutta sincerità la cosa che mi piace maggiormente è la passione che mi suscita questo lavoro, nonché l’interazione con i clienti. A mio avviso le migliori qualità per un barista devono essere la gentilezza, la cortesia, l’affidabilità e deve avere capacità comunicative ma soprattutto manuali".

Nel frattempo, sono lievitati i tagliandi arrivati per il concorso. La classifica al momento vede al comando Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 768 voti. A un’incollatura Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano, in via Garibaldi 9) con 738 tagliandi, poi Anna Aleshchyk (292) del Conte Max di Ravenna in via di Roma, 163 per Matilde Argelli del Caffeino di via Stoppata ad Alfonsine. Seguono Maria Chiara Scarpa (108) del Bar Sole di via Albergone, 54 a Bagnacavallo, Patrizia Bissoni (63) del Trucolo Caffè di via XX Settembre, 145 a Cervia, Monica Zappi (62) del Bar Luxury Piwa di piazza Foresti, 3 a Conselice, Chiara Belloni (50), del Merikipe Caffè in via Agnello a Ravenna, Lucia Iachetti (38) del Costa Cafè a Ravenna, Francesca De Milito (25) Caffè Nazionale in Piazza del Popolo a Ravenna, Chiara Ancarani (12), Methiu’s Caffè di Ravenna (Piazza dei Caduti 34) e Eleonora La Rocca (7) La Veneziana, via Salara, 15 a Ravenna. Seguono tanti altri con un punteggio inferiore. Ogni giorno, sul Resto del Carlino, fino a domenica 11 maggio verranno pubblicati i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni loro parte.

Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie ed è possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile anche, e soprattutto, grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.