Concorso per il ’Miglior barista’. Il campione è Franco Gallamini. Batte tutti a sorpresa sul finale

È arrivato a sorpresa, ieri mattina verso le 11.30, a mezz’ora dalla chiusura del concorso per il ’Miglior barista’ del nostro giornale. Sorriso sornione e una sporta di tela rigonfia di tagliandi. Quest’anno ha lavorato nelle retrovie: in questi tre mesi di pubblicazione dei coupon non ne erano quasi mai arrivati col suo nome, dopo due anni da campione. E invece Franco Gallamini all’ultimo ha sbaragliato la concorrenza: è di nuovo lui il ’Miglior barista’ della provincia, al timone del bar Rita, in via Ravegnana 357. Si conferma così il campione indiscusso: sue tre edizioni su tre del concorso. Ha collezionato 4.503 tagliandi. Solo nella mattinata di ieri del resto sono stati consegnati in redazione 7.166 tagliandi, più della metà di quelli arrivati negli ultimi mesi: poche ore che sono bastate a cambiare la classifica.

Al secondo posto c’è Magdalena Lipiec del caffè Mazzini di Ravenna (via Mazzini 17), 2.754 tagliandi: era arrivata quinta nel 2023 e terza nel 2024. Quest’anno ha sfiorato il gradino più alto del podio e ha a lungo guidato la classifica in questi mesi, contendendosi la vetta con Monica Babini del Buddha bar di Fusignano (via Garibaldi 9), che ha raccolto 1.686 tagliandi. Ai primi tre classificati sono destinati i premi degli sponsor: le targhe del concorso finanziate da Confcommercio Ravenna, le cene e il caffè offerti dalla torrefazione Granonero e gli smartwatch da parte del Resto del Carlino. Nelle prossime settimane avverrà la cerimonia di premiazione.

Ma sono tanti i bar che hanno preso parte all’iniziativa, premiati dai clienti affezionati con quantitativi anche importanti di coupon: si tratta di 32 locali per un totale di 13.814 voti, il 37% in più rispetto ai 10.066 dell’anno scorso. E quindi quarta c’è Anna Aleshchyk del bar Conte Max di Ravenna (1.190), quinta Federica Raggi del Caffè Italia di Cervia (673), sesta Matilde Argelli del Caffeino di Alfonsine (660), settima Patrizia Bissoni del Trucolo Caffè di Cervia (404), ottava Eleonora La Rocca della Veneziana di Ravenna (394), nono Daniele Baha del bar Bassi di Faenza (263) e decima Nelsy De Francesco del Caffè della Piazza di Piangipane (216). Seguono Maria Chiara Scarpa del bar Sole di Bagnacavallo (147), Martina Bellini del bar forno Martini di Cervia (141), Francesca De Milito del Caffè Nazionale di Ravenna (125), Katia Neri del Break Caffè di Cervia (109), Aurora Petrovic e Dorina Ioana Girbovan del Coffee House by Granonero di Fornace Zarattini (101), Chiara Belloni del Merikipe Cafè di Ravenna (94), Monia Zappi del bar Luxury Piwa di Conselice (62), Eleonora Montevecchi del bar Arcobaleno di Sant’Agata sul Santerno (56), Massimo Zheng del bar Regina Taitù di Ravenna (42), Lucia Iachetti del Costa Cafè di Ravenna (38), Paolo Borrelli del Timiama Caffè di Lugo (35), Claudio e Loretta Liverani della Cartiera di Faenza (26), Ivo Valenti del BarBar di Lugo (26), Davide Mongardi dello Smile Cafè di Lugo (19), Giacomo Ghiselli del Doc Caffè di Lugo (18), Chiara Ancarani del Methiu’s Caffè di Ravenna (12), il bar Domus di Ravenna (6), Jessica Ceroni, Monica Biagi e Rosa Ronchi della Galleria di Riolo Terme (6), Marcello Mancini del Petit Cafè di Ravenna (5), La Fontana di Ravenna (1), il bar Matiz di Ravenna (1) e il bar Boston di Ravenna (1).

Sara Servadei