Concorso per il miglior barista. Vince ancora Franco Gallamini. Al fotofinish supera Baha e Lipiec

"And the winner is....Franco Gallamini". L’uomo dietro al bancone del Bar Rita, in via Ravegnana, a Ravenna, è per il secondo anno consecutivo il barista più votato. Gallamini ha consegnato alla nostra redazione 3.085 tagliandi (1.350 dei quali nella sola giornata di ieri), ribaltando così una situazione che, per qualche ora, lo ha visto alle spalle di quello che alla fine è risultato il secondo classificato, Francesco Baha, del Caffè della Molinella, in corso Mazzini, a Faenza. Per lui i tagliandi sono stati 2.832 (oltre mille ieri mattina; mezzogiorno era il termine ultimo per consegnarli). Terza classificata è Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini, in via Mazzini, a Ravenna, con 2.355 voti. Questo dunque il nostro podio. La nostra iniziativa ha avuto un ottimo riscontro: complessivamente i tagliandi arrivati alla nostra redazione, in via Salara 40, a Ravenna, sono stati quasi 11mila, esattamente 10.066.

Quarta classificata è Monica Babini, del Buddha Bar in via Garibaldi, a Fusignano. A Ravenna, solo per citare i principali, hanno ottenuto voti (46) anche Pina e Marcello Mancini de Le Petit Caffè in via Cicognani. Era possibile partecipare indicando il proprio (o la propria barista) preferita sul coupon che abbiamo pubblicato in questi mesi sul giornale senza alcuna restrizione territoriale.

Sonia Sangiorgi del Trepuntozero Caffè ha ottenuto 12 voti; Martina Bellini 152 (lavora al Forno Martini in viale della Stazione, a Cervia); Dana Dalfiume di Dana’s Bar, in via Reale, a Mezzano, ha ottenuto 173 voti; 172 tagliandi per Nicoletta Caruso de La Bodeguita del Mojito di Lido Adriano; a Lugo i più votati sono stati Giacomo Ghiselli del Doc in piazza Mazzini e Ambra Fiale del Gingerino, entrambi con 16 voti. Ancora: 64 tagliandi per Lorenzo Missiroli del Loveria in via Garibaldi, a Bagnacavallo; 40 per Andrea Balella del Bar Dollaro di Alfonsine. Per quanto riguarda i primi tre, Confcommercio sosterrà le spese per le targhe; Granonero offrirà cene e caffè e il Carlino uno smartwatch (sempre ai primi tre classificati).