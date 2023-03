Condannato ex direttore servizi ambientali Hera

Un anno e tre mesi, pena sospesa, per violenza privata. Questa la sentenza pronunciata a Ravenna dal giudice Cosimo Pedullà a carico dell’ex direttore servizi ambientali di Hera, Tiziano Mazzoni. Nel condannare l’imputato il giudice ha modificato la contestazione: Mazzoni era infatti accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Si tratta di un procedimento nato a Bologna (e poi spostato a Ravenna per competenza territoriale) dalla denuncia dell’azienda Borelli Orlando Sas, su un bando del 2015 per la gestione dei rifiuti. A Mazzoni venivano contestate interferenze, con pressioni e minacce indebite, su un procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando. In pratica, Borelli accusò Hera di averla estromessa dalla cordata di imprese in gara. E la Procura, al termine del processo, aveva chiesto una condanna a due anni. Con la decisione di modificare il reato in violenza privata il giudice sembrerebbe aver valutato la responsabilità dell’imputato, difeso dagli avvocati Tommaso Guerini e Guido Camera, spostando la vicenda su un altro piano: lo si capirà dalle motivazioni della sentenza. Borelli, parte civile, era assistita dall’avvocato Francesco Cardile.