Condannato il Ministero: "Niente patente trattore, non lavori". E invece non figurava tra i requisiti

Serve la patente del trattore per trovare lavoro? Probabilmente sì, se il lavoro in questione ha a che fa con semine e arature in una congrua azienda agricola. Ma per quel posto da collaboratore scolastico all’istituto tecnico ’Morigia – Perdisa’, non serviva. L’insegnante a cui invece al telefono era stata posta come condizione, non solo ha ottenuto ragione piena dal giudice del Lavoro Dario Bernardi. Ma il Tar di Bologna, su specifica richiesta del suo avvocato Federica Moschini, ha ora ordinato al ministero dell’Istruzione e al dirigente dell’ufficio scolastico regionale di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni. E cioè riconoscere all’insegnante sia il punteggio per la supplenza che avrebbero dovuto assegnarle che il pagamento dei salari per quel periodo.

La vicenda, come dato atto dal giudice del Lavoro, si era sviluppata nell’anno scolastico 2017-2018 attorno al posto, rimasto vacante, di ’collaboratore scolastico addetto aziende agrarie’ da 36 ore. Erano scattate le relative convocazioni dei candidati: ma all’insegnante non era mai giunta perché inviata alla mail sbagliata, come del resto ammesso anche dall’amministrazione stessa. Ancora ignara di ciò, la donna verso le 10.30 del 13 settembre 2017 aveva ricevuto una chiamata dall’istituto nel corso della quale le era stato chiesto se fosse in possesso della patente per il trattore: una circostanza peraltro attestata pure nell’estratto della convocazione. Niente da fare insomma, sebbene lei invece avesse tutti i requisti necessari per quel posto: diploma di maturità a agrotecnico e qualifica di floricoltore.

Per quella mansione il 18 settembre erano allora stati assunti due colleghi nonostante si trovassero nella graduatoria in posizione più defilata rispetto alla sua. Ironia della sorte: l’istituto aveva in seguito realizzato che erano sprovvisti dei requisiti (non avevano la qualifica biennale). E così il 16 marzo 2018 aveva di nuovo contattato l’insegnante esclusa per convocarla formalmente in qualità di aspirante al posto, ed ecco finalmente l’assunzione datata 20 marzo 2018 e fino al 7 giugno successivo. Secondo il giudice "i fatti sono in larga parte pacifici" visto che figurano nella "documentazione interna". In particolare "risulta l’errore della mancata comunicazione via mail". E da tabulato, risulta la successiva telefonata: "Nel brogliaccio risulta accanto al nominativo della ricorrente – prosegue la sentenza – ’non ha la patente trattore’, indicazione del tutto inutile per le caratteristiche del posto da ricoprire". Tuttavia chi fece la chiamata, "erroneamente attribuì alla circostanza particolare peso". Tutto così chiaro che la sentenza non è stata appellata e, come attestato ad aprile dalla cancelleria al collegio Tar presieduto dal giudice Ugo Di Benedetto, è passata in giudicato. Se nemmeno a questo punto il ministero dovesse muoversi, per sopperire è già pronto un commissario nominato dal tribunale.

Andrea Colombari