Condannato, ma si salva dall’espulsione

Una condanna per l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione e per il favoreggiamento di un ingresso illegale. Sembrava la parola fine al suo permesso di soggiorno tanto che la questura di Ravenna aveva rigettato la richiesta di rinnovo. E invece il Tar di Bologna ha ribaltato tutto accogliendo il ricorso proposto dall’uomo – un cittadino extracomunitario da anni sul nostro territorio – in ragione dei suoi legami familiari e di un mancato bilanciamento proprio con questo aspetto.

Secondo il decreto della questura, lo straniero in questione, in ragione delle condanne rimediate, era da considerarsi "persona pericolosa e minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica".

L’uomo, attraverso il suo avvocato Andrea Camprini, aveva però lamentato davanti al tribunale amministrativo un mancato bilanciamento degli interessi contrapposti facendo presente di avere rimediato una sola condanna e di vivere in Italia da oltre sette anni con moglie e figli ancora minorenni. Come dire che a suo avviso era stata commessa una "lesione sproporzionata della vita privata e familiare".

Secondo la corte bolognese presieduta dal giudice Andrea Migliozzi, il ricorso è fondato. In particolare – si legge nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi – evidenziare la "presenza di legami familiari" e negare all’uomo il permesso in quanto "soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica", non si "sincronizza con l’assetto della disciplina vigente". In particolare l’apposita norma del 1998 stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo debbano essere rifiutati o revocati qualora vengano a mancare i requisiti richiesti, sempre però tenendo conto dei vincoli familiari. Inoltre nel 2013 la corte costituzionale ha precisato che in presenza di legami familiari e specialmente di figli minori, la pericolosità "concreta e attuale" di uno straniero debba passare da "attenta ponderazione". Il permesso cioè non può essere negato in automatico alla luce di condanne, anche se si tratta di reati non certo bagatellari, anzi ostativi come in questo caso, dato che "la decisione finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia". Da ultimo nel 2020 il Consiglio di Stato ha individuato nell’amministrazione "l’obbligo valutativo e motivazionale". In questo caso tale aspetto, secondo i giudici, è invece stato "del tutto omesso". Spese di lite compensate.

a.col.