"Condannato per violenza per induzione: mai usato la forza"

La sua condanna per violenza sessuale su atleti minorenni, è arrivata per induzione e non per coercizione: cioè i giudici hanno escluso l’uso della forza. Inoltre il divieto di avvicinarsi agli impianti sportivi, riguarda solo quegli impianti della società di cui era stato dirigente prima che si profilasse il caso e che lui rassegnasse le dimissioni dopo essere stato allontanato.

Sono le precisazioni, definite "rilevanti", che il 70enne faentino ex dirigente sportivo condannato di recente in appello a 4 anni e 4 mesi di reclusione per prostituzione minorile e violenza sessuale per induzione nell’ambito di una vicenda legata a un contestato scambio di regali con sesso, ha fatto attraverso il suo legale Laerte Cenni a fronte di quelle che l’avvocato ha definito "imprecisioni con riferimento alle condotte effettivamente poste in essere dall’imputato e al contenuto dell’iter processuale". Ovvero "solo originariamente per uno dei minori, l’accusa era di violenza sessuale con uso della forza". Ciò "sulla base delle sole dichiarazioni rese da una delle tre persone offese". E tuttavia "già con sentenza di primo grado", (la condanna era stata di 5 anni), "il giudice ha ritenuto di non potere avvalorare, alla luce dei rapporti concretamente intercorsi tra le parti coinvolte" e "tenuto anche conto dell’indole tutt’altro che violenta attribuita e riconosciuta dalla stesso giudicante all’imputato".

Secondo il legale, "la sentenza di condanna di primo grado, relativamente ai fatti in questione, ha escluso pertanto in radice la sussistenza di violenza sessuale con uso della forza, riqualificandoli come violenza sessuale per induzione, tramite regalie e altre utilità". In quanto all’aggravamento della misura cautelare con divieto di avvicinamento agli impianti sportivi (oltre all’ obbligo di permanenza domiciliare notturna e sul territorio comunale) - "che l’imputato provvederà certamente a osservare" -, anche "a seguito dei recenti chiarimenti intercorsi con il legale" della società, "concerne esclusivamente le strutture sportive relative a detta società". Infine circa le "lamentele presentate dalla società, l’ex dirigente", attraverso il suo legale, ha precisato che "si è recato, in pochissime occasioni per osservare" il match, "non sussistendo peraltro alcun divieto in tal senso". E alla fine è tornato a casa "immediatamente". Inoltre "le competizioni in oggetto riguardavano" situazioni "che nulla hanno a che fare con le persone offese coinvolte nel procedimento penale in questione, le quali, per quanto è dato sapere, non hanno da tempo più alcun rapporto con detta società". Si tratta del resto di ragazzi che all’epoca dei fatti - l’indagine era partita nel 2022 - avevano tra i 15 e i 17 anni e che ora sono cresciuti a fanno altro.