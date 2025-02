"Condividere può aiutare"

"Nel mio percorso universitario non ho mai avuto episodi di ansia ‘negativa’. Fortunatamente, ho sempre provato quel livello d’ansia che spinge a fare di più e meglio, che perciò può portare anche benefici. Ovviamente non è così per tutti. Io credo che parlare di questo tipo di emozioni può essere fondamentale, perché permette di capire che non si è gli unici a provarli, ma che, al contrario, sono comuni. L’ansia è condivisa, saperlo può aiutare a ridimensionarla. Se anche in questo modo non si riesce a superarla, io credo sia giusto rivolgersi a uno specialista. Anche questa è una cosa che si può condividere con gli amici, non bisogna nasconderla".