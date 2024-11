"Condizioni di assistenza inadeguate nella struttura per anziani"

Condizioni di assistenza e comfort ambientale inadeguate all’interno della comunità alloggio per anziani. È quanto riscontrato dall’Ausl Romagna in seguito agli accertamenti eseguiti a metà ottobre dal nucleo ispettivo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl e dagli assistenti sociali dell’Unione della Romagna Faentina all’interno di una struttura residenziale per anziani in via Canal Grande a Faenza. La struttura, autorizzata al funzionamento da aprile per 15 posti letto, è gestita da una cooperativa sociale con sede a Forlì, che si occupa anche di altre strutture per anziani nel territorio faentino e forlivese.

Nello stesso edificio di via Canal Grande in cui si trova la comunità alloggio è presente anche un gruppo appartamento per anziani gestito dalla stessa cooperativa che, pur essendo dotato di accesso indipendente, ne condivide l’area esterna ed è direttamente comunicante con la struttura tramite una porta, risultata aperta durante il sopralluogo. Una condizione questa, che sul piano organizzativo e funzionale relativo alla gestione delle due realtà, è apparsa promiscua agli ispettori. Inoltre il documento di valutazione del rischio legionella risultava unico per entrambe le strutture. Al momento del controllo inoltre le persone anziane ospitate nella struttura erano 16 a fronte dei 15 posti autorizzati. Riguardo al superamento della capacità ricettiva il gestore ha riferito di avere inserito un ospite allestendo una camera con tre posti letto in previsione dell’imminente dimissione di una persona anziana avvenuta qualche giorno dopo. I locali erano risultati in buone condizioni di igiene e pulizia ma nel bagno al piano terra erano presenti luci non funzionanti così come un campanello di chiamata in prossimità di uno dei letti. E ancora: nei locali del sottotetto a uso deposito e lavanderia risultavano utilizzati spazi non praticabili inferiori a 2 metri. In tema di piani di assistenza individuale, inoltre, il controllo ha rilevato la predisposizione degli stessi solo per 12 ospiti, e i documenti presentavano diciture sostanzialmente standardizzate non risultando sufficientemente personalizzati. La maggior parte dei moduli per la contenzione fisica era sottoscritta dai familiari ma mancava la firma del medico, che non era presente nemmeno nelle schede delle terapie degli anziani. Quanto ai farmaci, alle terapie e al monitoraggio dei parametri vitali risultavano quotidianamente gestiti dal lunedì al venerdì, da un’infermiera socia volontaria che, tuttavia, ha dichiarato di recarsi nella comunità alloggio quando possibile compatibilmente con i propri impegni.

Quanto alla sicurezza le porte di ingresso sono risultate chiuse a chiave, non erano stati nominati i lavoratori incaricati alle emergenze, solamente l’amministratore era in possesso dell’attestato antincendio e nessun lavoratore è risultato formato per il pronto soccorso. Infine nella struttura erano state installate telecamere di videosorveglianza senza alcuna informativa scritta. Nelle settimane seguenti, come verbalizzato, la maggior parte delle carenze riscontrate sarebbero state sanate dal gestore. Fermo restando che, attraverso una specifica ordinanza, mercoledì il sindaco ha intimato alla cooperativa di garantire le adeguate condizioni di assistenza entro una settimana fornendo inoltre le evidenze documentali necessarie.

d.v.