Condotta dell’acqua rotta, ecco l’autobotte

Le squadre di Hera ieri sono intervenute prontamente per riparare la rottura della condotta che attraversa via Selice a Conselice e che rifornisce l’abitato di Lavezzola.

La rottura si è verificata intorno alle 16.30, nell’ambito dei lavori Snam. Le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e hanno proceduto con la riparazione della rottura: nel frattempo, per far fronte alle esigenze immediate delle utenze della zona, rimasta senza la fornitura di acqua, dalle 18.30 di ieri è stata messa in funzione un’autobotte, in piazza dei Caduti a Lavezzola.