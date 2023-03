Conducente di camion con buon livello di italiano

Un conducente di autotreno

Scadenza il 21 marzo 2023.

Un’azienda di autotrasporti di Ravenna richiede ai candidati almeno 24 mesi di esperienza nella mansione, il diploma di scuola superiore, la conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta e la patente C e Cqc, ovvero quella professionale per l’autotrasporto. Il candidato inoltre deve essere disponibile a effettuare delle trasferte in ambito nazionale.

Il luogo di lavoro è Ravenna e viene offerto un contratto da dipendente a tempo indeterminato. La qualifica Istat in cui rientra la mansione è ’conduttori di mezzi pesanti e camion’.

Orario: tempo pieno, 40 ore settimanali.