Confagricoltura, Rivalta è il nuovo presidente: "Post alluvione e sostegno alle produzioni"

Marcello Rivalta guiderà Confagricoltura Ravenna nel prossimo quadriennio, succedendo ad Andrea Betti. Il neo presidente è stato eletto ieri al termine dell’assemblea dei soci dell’organizzazione che in provincia rappresenta circa 1.500 aziende. "Raccolgo il testimone di Andrea Betti, ringraziandolo per l’attività svolta e la dedizione al ruolo, in anni non facili per il nostro territorio, che hanno visto gli agricoltori fronteggiare crisi produttive e di mercato, calamità mai viste prima", ha detto.

Ravennate doc, 62enne e una laurea in Economia, Rivalta conduce l’azienda di famiglia alle porte della città con oltre 130 ettari di seminativi e poderi. Dal 2016 siede nel Consiglio del Consorzio Agrario di Ravenna.

"La nuova governance sarà all’insegna della continuità – assicura elencando i principi del suo mandato – ascolto e dialogo con la base, forte senso di appartenenza alla categoria e un’attività sindacale capillare". Passa in rassegna le priorità: "Post alluvione e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, accelerando sulla costruzione di invasi e casse di laminazione, ma anche sostegno a produzioni, reddito e posti di lavoro attraverso un sistema assicurativo che sia realmente rispondente alle esigenze degli imprenditori agricoli". Inoltre, pone in evidenza le criticità: "Boom dei costi di produzione, lotta ai nuovi patogeni e carenza di manodopera qualificata".