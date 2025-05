Confartigianato benessere, rinnovato il direttivo provinciale

Il 19 maggio si è svolta l’Assemblea Congressuale di Confartigianato Benessere della provincia di Ravenna, nel corso della quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che risulta composta da: Boschi Diana, Cristofani Giovanna, Dalle Vacche Roberta, Matteucci Massimo, Sigillo Marilena, Farina Marcella e Panariello Lucia.

In occasione dell’Assemblea sono intervenute la dottoressa Ambra Falconi e la dottoressa Angela Andrea Coa, del Dipartimento di Sanità Pubblica che hanno illustrato ai partecipanti la check-list regionale per i controlli nelle attività del benessere. Importante occasione per le imprese, che hanno potuto approfondire vari aspetti tecnici legati alla loro professione.