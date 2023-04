Confartigianato con le imprese nel mercato libero

Dal primo aprile è terminato anche per le microimprese sotto i 15 kilowatt di potenza il mercato tutelato dell’energia. Per chi non ha scelto autonomamente il nuovo fornitore, è iniziato il periodo transitorio del servizio a tutele graduali che Arera, l’autorità di regolazione per l’energia, ha predisposto per accompagnare le utenze più piccole verso il mercato libero. In questo periodo, il servizio energia di Confartigianato sta affiancando le aziende associate nell’affrontare questo passaggio, assistendole nella scelta del fornitore più adatto e dei contratti più aderenti alle proprie esigenze. In questo momento i prezzi dell’energia stanno tornando su livelli accettabili, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli precedenti la crisi dovuta principalmente all’invasione russa ai danni dell’Ucraina.

Il costo di energia elettrica e gas, in ogni caso, rappresenta per molte aziende un elemento molto pesante, sul proprio bilancio, quindi occorre estrema attenzione nel momento in cui si va a sottoscrivere un contratto di fornitura. "Il nostro ruolo – ci dice Giulio Di Ticco, responsabile del Servizio energia di Confartigianato della provincia di Ravenna – a fianco delle imprese associate, è appunto quello di valutare nel merito le proposte di fornitura presenti sul mercato, ed aiutarle a scegliere quello maggiormente confacente alle proprie necessità. Ci siamo trovati di fronte molte volte, purtroppo, a proposte che in apparenza sembravano ottime, ma poi si rivelavano invece molto onerose a causa di clausole e limitazioni non adeguati all’attività delle aziende che li avevano sottoscritti".

Il servizio energia di Confartigianato opera gratuitamente a favore di tutte le aziende associate, sia per le utenze aziendali che per quelle domestiche relative ai titolari, ai soci ed anche ai collaboratori delle stesse.