Confartigianato e la manovra "Ecco dove migliorare"

Impegni "apprezzabili, soprattutto per quanto riguarda la risposta all’emergenza energetica". La Confartigianato della provincia di Ravenna commenta la legge di bilancio in approvazione in Parlamento sottolineando l’attenzione posta affinché sia "compatibile con il Pnrr, e in continuità con quanto fatto dal precedente governo". Inoltre sottolinea la presidente provinciale Emanuela Bacchilega, c’è l’indicazione, come sollecitato da sempre da parte di Confartigianato, per "gettare le basi sulla tanto attesa riforma fiscale". Tra i “nodi” che rimangono, invece, lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle aziende che hanno utilizzato i bonus edilizia, il taglio degli oneri generali di sistema nelle bollette di luce e gas delle imprese con potenza superiore a 16,5 chilowatt, la decontribuzione triennale per le assunzioni di apprendisti. "le nostre proposte? Per lo sblocco dei crediti fiscali incagliati – dice il segretario provinciale Tiziano Samorè – la strada più semplice ed efficace è quella di affidarne ad un compratore di ultima istanza come Cassa Depositi e Prestiti l’acquisto".