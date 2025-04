Confartigianato e Lilt unite da ’Trecce di Coraggio’

‘Dona i tuoi capelli, dona coraggio’. Con questo lo slogan, da circa un anno, Confartigianato della provincia di Ravenna e la Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) portano avanti il progetto ‘Trecce di coraggio’, grazie al quale è possibile donare i propri capelli per ottenere la realizzazione di parrucche da assegnare a malate oncologiche. Un’idea partita da lontano, interrotta dal Covid e poi ripresa, per cercare un percorso che potesse dare certezza sul buon esito delle donazioni. La convenzione che Lilt ha stipulato a livello nazionale con l’impresa Cortese Intermediazioni consente proprio di verificare la bontà del percorso, grazie al fatto che ogni 3 kg di capelli donati, la Lilt riceverà una parrucca che i presso i reparti oncologici verrà assegnata ad una paziente. Si tratta di un’iniziativa molto importante a sostegno delle pazienti oncologiche che, a causa dei trattamenti medici, sono costrette ad affrontare l’effetto collaterale più temuto: la caduta dei capelli. Il meccanismo è molto semplice, perché sono oltre 50 i saloni che nella nostra provincia hanno aderito all’iniziativa ed espongono la vetrofania con il logo ‘Trecce di coraggio’: è sufficiente rivolgersi a loro per il taglio, i capelli verranno poi consegnati in appositi raccoglitori posti presso le sedi Confartigianato che, di volta in volta li consegneranno alla Lilt.

Uno degli obiettivi di questo progetto è anche quello di diffondere l’informazione che anziché buttare via i capelli tagliati (con ciocche di almeno 30 cm.), c’è la possibilità di donarli, facendo del bene agli altri. Mercoledì scorso c’è stata la nuova consegna da parte di Confartigianato alla Lilt (foto): i 7 chilogrammi raccolti consentiranno di ricevere due nuove parrucche. L’elenco dei saloni aderenti all’iniziativa e nei quali è possibile rivolgersi per tagliare e donare i propri capelli è pubblicato sul sito di Confartigianato della provincia di Ravenna www.confartigianato.ra.it