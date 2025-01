Confartigianato,. Emiliani segretario

Da inizio anno Enea Emiliani è il nuovo segretario di Confartigianato Unione Bassa Romagna, con sede in via Foro Boario a Lugo. Emiliani assume la responsabilità della rappresentanza politico-sindacale e la direzione degli uffici per l’erogazione dei servizi in favore delle imprese associate. Già referente del Movimento Giovani Imprenditori, gli è stata attribuita anche la responsabilità a livello provinciale del servizio Credito e Incentivi. Emiliani, 43 anni, è funzionario di Confartigianato Ravenna dal 2022; ha lavorato per la Banca di Imola ed è stato sindaco di Sant’Agata e parte della Giunta dell’Unione Bassa Romagna dal 2014 al 2024.