Confartigianato Imprese Demaniali, l’assemblea

Nei giorni scorsi si è tenuta, presso la sede di Confartigianato della provincia di Ravenna, l’assemblea congressuale della categoria Confartigianato Imprese Demaniali. Un appuntamento cruciale, inserito nell’ambito dei lavori del 18° Congresso provinciale di Confartigianato, che ha visto la partecipazione del presidente nazionale Mauro Vanni, testimoniando l’importanza del momento e la volontà di affrontare con determinazione le sfide che attendono il settore.

Durante l’incontro è emersa con forza la preoccupazione per la persistente incertezza normativa che grava sugli operatori demaniali. Una situazione resa ancora più complessa da provvedimenti annunciati e poi disattesi a livello governativo, che generano confusione e frustrazione tra le imprese. Il presidente Mauro Vanni ha ascoltato con grande attenzione le preoccupazioni emerse dal territorio ravennate, dimostrando disponibilità all’ascolto e sottolineando l’importanza di raccogliere e valorizzare le istanze locali nel dibattito nazionale.

Nel suo intervento, ha esortato la categoria a fare rete, promuovendo azioni coordinate e iniziative informative per coinvolgere e sensibilizzare tutti gli operatori sulla reale portata della situazione attuale. In questi mesi stanno girando molte ipotesi sul decreto indennizzi, rimaniamo attivi in tutti i tavoli di confronto sia locali e nazionali. Nel prossimo autunno il percorso normativo nazionale dovrebbe definirsi in accordo con Europa, poi diventerà fondamentale il confronto Regionale e locale.

Nei prossimi mesi, infatti, Confartigianato Imprese Demaniali si attiverà concretamente nei territori di Ravenna e Cervia, avviando un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali. L’obiettivo è quello di contribuire alla salvaguardia del modello locale. Rinnovato il consiglio direttivo provinciale di categoria: presidente Alessandro Zangaglia, vice Alessandro Castagnoli.