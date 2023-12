Confartigianato lancia la campagna associativa 2024

Le aziende artigiane e le piccole e medie imprese creano lavoro, sono produttive e sostenibili, investono in innovazione, esportano, non delocalizzano, fanno parte del tessuto sociale del territorio nel quale operano. Confartigianato, da sempre, rappresenta e tutela questo motore della nostra identità e del made in Italy con la forza e la competenza proprie della più rappresentativa associazione italiana dell’artigianato e della piccola e media impresa: sono infatti

ben 1.187 sedi operative in tutta Italia, nelle quali 10.250 persone lavorano al servizio di oltre 1

milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3 milioni di addetti. Nei giorni scorsi Confartigianato ha lanciato la propria campagna di tesseramento per l’anno 2024, dedicandola all’intelligenza artigiana e al futuro sostenibile del Made in Italy che solo questa può garantire.

L’intelligenza artigiana è l’antidoto alla standardizzazione: è la capacità di toccare con mano la materia e trasformarla in un oggetto che ha una storia. L’intelligenza artificiale può analizzare dati e produrre risultati con una velocità impensabile, ma è l’intelligenza artigiana che immette nei prodotti e nei servizi quei valori di autenticità e di eccellenza che sono il cuore del Made in Italy. Confartigianato vuole promuovere ed esaltare l’intelligenza artigiana, per costruire un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile e a dimensione umana, ricco della creatività e delle competenze inimitabili delle piccole imprese italiane. Secondo l’Associazione il nostro Paese potrà vincere le sfide del futuro solo grazie alla forza del valore artigiano, capace di unire l’innovazione digitale con la tradizione manifatturiera per dare ’anima’ a prodotti e servizi belli e ben fatti, simbolo del Made in Italy e frutto della testa, delle mani e del cuore dei nostri imprenditori.L’Associazione si candida ad essere partner affidabile ed essenziale per l’imprenditore; confartigianato.ra.it