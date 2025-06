Confartigianato protagonista al Rimini Wellness

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, la Fiera di Rimini ha ospitato Rimini Wellness, punto di riferimento nazionale per il mondo del fitness, dello sport e del benessere. In questo contesto, Confartigianato Ravenna ha giocato un ruolo da protagonista, promuovendo una serie di incontri dedicati alle associazioni sportive e agli operatori del settore. Tema centrale dell’iniziativa è stato “Il valore dello sport oltre la vittoria”, con un focus specifico sul concetto di safeguarding, ovvero la tutela dei valori fondanti dello sport, della sicurezza e del benessere di chi lo pratica, soprattutto dei più giovani.

Al centro del convegno, l’intervento del prof. Fabio Fraternali, docente dell’Università di Bologna, che ha illustrato i recenti sviluppi normativi relativi alla figura del safeguarding. Fraternali ha sottolineato non solo gli obblighi introdotti dalla normativa, ma anche l’importanza di questa nuova figura nel proteggere bambini e bambine in un contesto, come quello sportivo, che deve rappresentare un ambiente sicuro e formativo.

A seguire, Andrea Albicini, consulente del lavoro di Confartigianato Ravenna, ha approfondito le novità introdotte dalla recente riforma dello sport. L’intervento ha chiarito i nuovi inquadramenti dei lavoratori sportivi e gli obblighi a carico delle associazioni e società, fornendo strumenti utili per una corretta gestione delle risorse umane in ambito sportivo.

Infine, Denise Camorani, per la divisione -Per gli Altri Service-, ha offerto una panoramica completa su tutti gli adempimenti normativi richiesti alle associazioni sportive per operare nel rispetto delle leggi vigenti. La presenza di Confartigianato della provincia di Ravenna a Rimini Wellness ha confermato l’impegno dell’associazione nel supportare il mondo dello sport non solo dal punto di vista organizzativo e normativo, ma anche promuovendo una cultura del rispetto, dell’inclusione e della legalità.