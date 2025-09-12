Confartigianato sempre a fianco delle imprese

Come restare impresa, umana e competitiva, nella ‘normalità del disordine’ che caratterizza il nostro tempo. Questo il filo conduttore dei due giorni di Match Point, l’appuntamento annuale, svoltosi a Roma, in cui Confartigianato ha riunito quasi 350 rappresentanti di vertice del proprio sistema associativo per fare il punto, dopo la pausa estiva, sui temi e con i protagonisti dell’attualità economica e politica e sulle sfide che attendono l’Italia e gli imprenditori. Ad aprire i lavori, moderati da Annalisa Bruchi, giornalista Rai, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, che ha offerto una lettura lucida della fase storica che stiamo attraversando. Granelli ha quindi ribadito il ruolo cruciale delle imprese artigiane come punti di riferimento nella complessità, luoghi dove "si trasmettono saperi, si costruisce comunità, si fa coesione sociale". Ha tracciato le priorità dei prossimi mesi: dalla riforma della legge quadro dell’artigianato alla nuova Artigiancassa, dalla riforma dei Confidi al tema cruciale dell’accesso al credito, senza dimenticare la necessità di politiche industriali incisive, anche a livello europeo. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato il ruolo essenziale delle micro, piccole e medie imprese nel tessuto produttivo nazionale: "I dati parlano chiaro, l’occupazione è ai massimi storici anche grazie al lavoro delle imprese artigiane", assicurando il pieno sostegno del Governo, richiamando i recenti interventi a favore del comparto, dalla legge annuale per le Pmi, alle misure per favorire il ricambio generazionale, lo sviluppo delle start-up, la digitalizzazione e il rafforzamento del Made in Italy. "Nessuna intelligenza artificiale – ha concluso – potrà mai sostituire la passione artigiana e la qualità del fare italiano".