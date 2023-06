Confcommercio al Comune: "Intervenga con Hera per le bollette degli alluvionati"

Dopo l’evento alluvionale che ha interessato la città e le zone circostanti, molte utenze, sia domestiche che aziendali, si sono trovate ad affrontare consumi di acqua molto elevati a causa dei danni alle infrastrutture idriche e dell’uso intenso necessario per il ripristino degli ambienti. Confcommercio Ascom Faenza fa sapere che ha ricevuto segnalazioni di bollette che registrano consumi fino a dieci volte superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Confcommercio ritiene essenziale che l’Amministrazione comunale si faccia carico di questa problematica, al fine di alleviare il peso finanziario che grava sulle utenze colpite dall’alluvione e di evitare che debbano sostenere ulteriori costi per l’acqua utilizzata nella fase di ripristino dei danni causati dall’evento alluvionale.

A tal proposito, Confcommercio sollecita l’amministrazione comunale a presentare una richiesta formale a Hera affinché annulli le bollette per le utenze domestiche e aziendali colpite

dall’alluvione. "Tale misura – scrivono – sarebbe di fondamentale importanza per evitare che i cittadini e le imprese colpite debbano affrontare ulteriori spese in un momento già difficile dal punto di vista economico". In alternativa, Confcommercio propone che le bollette "vengano riemesse con importi calcolati sulla base della media dei consumi registrati negli ultimi tre anni per le utenze interessate. Questo approccio garantirebbe una maggiore equità e rappresenterebbe un supporto concreto per le persone e le imprese che stanno affrontando la difficile fase di ricostruzione e ripresa".

Dichiara il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati: "La semplice sospensione o rateizzazione delle bollette non è sufficiente ad affrontare adeguatamente la situazione attuale. È necessario adottare misure straordinarie che tengano conto delle esigenze urgenti delle utenze coinvolte, dimostrando solidarietà e supporto da parte delle istituzioni locali. Confcommercio si impegna a collaborare attivamente con l’amministrazione comunale e le istituzioni competenti per affrontare questa problematica e garantire un sostegno efficace alle imprese e ai cittadini colpiti dall’alluvione".