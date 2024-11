Confcommercio Lugo,. Mazzotti confermato nel ruolo di presidente

Fausto Mazzotti è stato confermato per acclamazione presidente di Confcommercio Lugo nella prima riunione del consiglio direttivo dell’associazione, appena rinnovato per il quinquennio 2025-2029. Lughese, 57 anni, diplomato, Mazzotti è socio e amministratore delle società ’Rustichelli color’ e ’Color effe’, nel settore della commercializzazione di pitture, vernici, intonaci, cartongesso e materiale per l’edilizia leggera. È presidente del sindacato Ferramenta e Casalinghi di Confcommercio Ascom Lugo dal 2006 e da quell’anno ha ricoperto l’incarico di consigliere di giunta. Insieme al presidente Mazzotti è stato confermato anche il vicepresidente vicario Gabriele Ricci Picciloni, presidente del sindacato articoli per fumatori, ed è stato eletto come nuovo vicepresidente Oriano Filippi, presidente del sindacato alimentaristi. A completare la giunta Confcommercio ulteriori otto componenti, presidenti di altrettanti sindacati di categoria: Riccardo Ioppi (mediatori), Francesco Ponzi (orafi), Marco Marcucci (ingrosso extra-alimentare), Sonia Golinelli (mobili), Luca Balbi (pubblici esercizi), Elvis Portolani (imprese di servizi), Galamini Carlo (generi vari), Giulia Berardi (ingrosso alimentare). Nella giunta rinnovata c’è una significativa presenza di giovani imprenditori.