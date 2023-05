Confcommercio: "Siamo vicini a famiglie e imprese colpite"

"In questo momento così difficile per il nostro territorio, colpito da eccezionali eventi atmosferici, voglio esprimere la mia vicinanza e quella dell’Associazione a tutte le famiglie, le comunità e le imprese che stanno vivendo sulla propria pelle le conseguenze di questa calamità. Confcommercio Ravenna sta sostenendo i soci e in questi giorni sta effettuando, anche grazie alla vostra collaborazione, una prima stima dei danni che gli eventi hanno causato alle imprese. Stiamo cercando di stimare sia i danni relativi alle strutture che quelli che comportano cali di fatturato dovuti alla percezione che l’esposizione mediatica sul territorio sta creando. Apprezziamo molto la straordinaria opera di soccorso messa in campo a favore della popolazione e sappiamo che grande partecipazione avviene anche attraverso l’opera dei tanti nostri associati che si sono dedicati al soccorso delle persone in difficoltà. Occorre ora proseguire con la massima tempestività per garantire adeguato sostegno ai territori coinvolti, con misure ad hoc, ad ogni livello che agevolino un rapido ritorno alla normalità. Confcommercio Ravenna, assieme a tutto il sistema emiliano-romagnolo e nazionale, si stanno adoperando, assieme alle Istituzioni, per la gestione dell’emergenza e per creare le basi di una solida ripartenza. Per questo vogliamo ringraziare il Presidente della provincia, i Sindaci, il Prefetto, tutte le Forze dell’ordine, la Protezione Civili, i volontari. Abbiamo da subito chiesto interventi economici per risanare le ferite al tessuto imprenditoriale, oltre che alle famiglie, anche se ci vorrà del tempo per un ritorno alla completa normalità. Il Governo ha già stanziato 2 miliardi di euro, la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto, oltre la sospensione delle bollette da parte di Arera: si tratta di primi interventi. Voglio qui ringraziare anche tutti i dipendenti che, nonostante le difficoltà dovute al maltempo, in questi terribili giorni hanno garantito i servizi agli associati, senza alcuna interruzione e hanno fornito assistenza ai tanti imprenditori che si sono rivolti all’Associazione".

Mauro Mambelli

Presidente Confcommercio

Ravenna