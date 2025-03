Conferenza ’Certe Notti’. Alle 18 al Borgo Durbecco

Storie di Niballo – Una storia infinita in 5 conferenze. Quarto incontro domani al Borgo Durbecco alle 18. Mancano ormai poco meno di due mesi a giugno quando Faenza entrerà in clima Niballo. Nei rioni, in queste settimane tiene banco con un progetto voluto dal Comitato Giovani Rionali con il sostegno del Comitato per il Niballo. Si tratta di una serie di incontri presso le 5 sedi rionali in cui le manifestazioni del Palio del Niballo verranno raccontante con: Cronache. Racconti. Tradizioni. Aneddoti. Leggende. Ovvero la popolare manifestazione manfreda conosciuta attraverso la passione dei suoi stessi protagonisti. Le loro voci, per rivivere e tramandare gli oltre 60 anni di Palio moderno e le sue origini. Dopo il Giallo, il Nero e il Rosso, il quarto appuntamento è in programma domani, sempre alle 18, questa volta al Borgo Durbecco.

Titolo dell’incontro: ’Certe Notti – Colori e suoni del Palio sotto la Torre’. L’altra faccia del Niballo è in Piazza con bandiere in cielo e melodie storiche. Un percorso tra albana e ceramiche alzate. Infine, la rassegna si chiuderà Domenica 27 aprile sempre alle ore 18 nella sede del Rione Verde dove si illustrerà di ’Vita Spericolata – Oltre i confini del Palio: goliardia e leggende propiziatorie’. Le cene, i filomè, la Palla sulla Torre, i gavettoni, gli striscioni e qualche tafferuglio. Storie di vita vissuta, racconti di episodi diventati miti che alimentano il Palio e ne fanno da sfondo. All’incontro moderato da Damiano Ventura parteciperanno: Christian Bandini, Gianluca Berdondini, Denis Bucci, Roberto Patuelli, Bruno Porri, Stefano Servadei, Maurizio Valmori. L’evento è aperto a tutti.

Gabriele Garavini