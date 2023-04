Conferenza contro la pena di morte

La difesa dei diritti umani di ogni individuo ed il no alla tortura ed alla pena di morte sono gli argomenti di cui si parlerà oggi presso la sala Arci in via Romea Sud n. 93a, in una conferenza pubblica. Si inizia alle 19.45.

Introduce Domenico Gavella, del Collettivo La Comune di Ravenna, modera Simonetta Venturini, sempre del Collettivo La Comune di Ravenna. Relatori Arianna Ballotta, presidente coalizione italiana contro la pena di morte, e Karl Guillen, scrittore ed ex detenuto statunitense.