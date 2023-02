Conferenza di Francesca Pola su Nicola Carrino

Oggi, alle 18, presso la Fondazione Sabe per l’arte di via Pascoli 31 si terrà la conferenza di Francesca Pola ‘Nicola Carrino. Scultura come trasformazione’.

L’evento, dedicato all’attività artistica di un caso tra i più significativi della scultura costruttiva degli anni Sessanta, è stato ideato per comprendere il clima creativo nel quale ha preso avvio la ricerca plastica di Giuliana Balice, protagonista della mostra in corso presso gli spazi della fondazione. Alla conferenza seguirà in sala, la proiezione dello storico documentario ‘Gruppo Uno. Uncini Carrino Frascà’ con introduzione di Giulio Carlo Argan realizzato da Emilio Marsili nel 1965.