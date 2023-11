Conferenza di Tonelli sulla scultura alla Fondazione Sabe

Oggi alle ore 18 la Fondazione Sabe per l’arte (via Giovanni Pascoli 31, Ravenna), presenta la conferenza ’Oltre il “campo espanso” della scultura contemporanea’ del critico d’arte e docente Marco Tonelli, incentrata sulle trasformazioni della scultura in relazione ad altri media. La storia della scultura contemporanea ha modificato a tal punto le coordinate spaziali, materiali, tecniche, filosofiche della scultura in genere da rappresentare molto meglio di tante altre forme d’arte, comprese quelle digitali, le contraddizioni, le rivoluzioni, le criticità della nostra epoca.

Marco Tonelli (1971), è critico e storico d’arte; la sua ultima pubblicazione è ’Pino Pascali: La scultura e il suo doppio’ (2023). Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento sarà trasmesso anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione.